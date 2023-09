Il dj britannico Nic Fanciulli chiude la stagione estiva firmata Flava Beach

“House, House, fortissimamente, House” sarà il leitmotiv del prossimo appuntamento musicale ambientato al Flava Beach di Castel Volturno. Un evento unico, organizzato da Other size, che domenica 24 settembre vedrà protagonista in console il dj e producer britannico Nic Fanciulli: uno degli artisti più influenti della scena Tech-House internazionale.

Una vera e propria istituzione nel suo campo – presenza costante ad Ibiza nei club più prestigiosi, dall’Ushuaia al Pacha -, che dopo la recente incursione nella Grande Mela in occasione della New York Fashion Week e prima di spiccare il volo per Washington Dc, Miami e Madrid, farà tappa sul litorale domitio per scandire il ritmo dell’ultimo party della stagione estiva firmata Flava.

Una one night che promette faville e tanto divertimento ad opera di uno dei massimi esponenti di musica elettronica a livello mondiale, passione che gli è valsa anche una nomination ai Grammy. Sua, la Saved Records, etichetta House e techno tra le più quotate del Regno Unito, così come una sua “creatura” è il festival The Social, nato per portare a Maidstone, città d’origine di Nic, nomi di caratura internazionale. Evento, che ben presto ha varcato i confini della Gran Bretagna per raggiungere Messico, Argentina, Perù e Colombia.

L’appuntamento al Flava Beach con Fanciulli&co è per il 24 settembre a partire dalle 18 e vedrà alternarsi in console anche i dj Michele Montefusco, Carrot, Gabriele Savino, Antonio Grassia e Francesco Pineda.