Irpinia in lutto per la perdita di Salvatore Vacca.

Il mondo delle castagne in Irpinia è in lutto.

È morto negli Stati Uniti all’età di 93 anni Salvatore Vacca emigrato, nel dopo guerra, da Capri negli Stati Uniti. Presidente della A.J. Trucco, Inc., tra le prime aziende importatrici di frutta fresca e frutta secca negli Stati Uniti con centri di Distribuzione negli Stati di New York e del New Jersey.

Ha contribuito per 75 anni a sostenere l’economia in Italia ed in particolare in Irpinia, promuovendo e vendendo le castagne dell’Avellinese valorizzandone il mercato.

Negli anni scorsi è stato nominato uomo dell’anno dal magazine “Time”.