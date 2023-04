Irpinia, M.I.D. chiede maggior impegno

Dalle dichiarazioni di ieri del Presidente della Provincia Rizieri Buonopane sul così definito proficuo lavoro svolto dall’Ente Provincia raccolgo anche l’annunciato rilancio della Fondazione Sistema Irpinia, questo un passaggio sicuramente avvenuto e concretizzatosi con la nomina del Presidente della Fondazione e la designazione nella persona del Dott. Sabino Basso imprenditore serio e di ampio spessore soprattutto umano e culturale, ma vorrei sottolineare e riprendere allo stesso tempo anche come membro del Comitato Tecnico Scientifico della stessa la proposta di mobilità sostenibile presentata due anni fa nella programmazione dei fondi PNRR di concerto con gli uffici, che aveva come titolo di intervento “La Mobilità Sostenibile A Supporto Di Categorie Fragili Come Disabili, Donne Incinte Anziani, Famiglie Numerose con l’utilizzo di piattaforme e sistemi digitali”, quale proposta questa verso la quale ho collaborato attivamente fornendo pareri e suggerimenti avallata anche dal Consiglio Di Amministrazione e posta allo stesso tempo allo studio di fattibilità dell’Ente Provincia, per un valore progettuale complessivo di 150.000 euro.

Un progetto questo purtroppo che non si evidenzia e non sfocia concretamente nelle dichiarazioni di rilancio registrate nella giornata di ieri dai vertici provinciali e che potrebbe essere volano per migliorare sicuramente la qualità della vita dei cittadini a cui veniva rivolto.

In conclusione – afferma Giovanni Esposito anche Coordinatore Regionale M.I.D.- auspico che da parte della Provincia e di chi la rappresenta ci sia volontà di concludere e portare a conclusione questo importante studio di fattibilità, con la successiva fase di elaborazione, che ormai giace da tempo nei cassetti degli atti a vista dell’Ente Istituzione della Provincia di Avellino, è importante un maggiore impegno della politica verso i temi della disabilità, la mia istanza spero venga raccolta anche dai consiglieri provinciali di qualsiasi colore politico in modo da poter far luce sul punto.