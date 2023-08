Luogosano, coniugi sorpresi con 6 grammi di cocaina.

I Carabinieri del Comando di Avellino a seguito delle operazioni di controllo sul territorio, mirate a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto nella scorsa sera una coppia di coniugi in possesso di cocaina.

I due, rispettivamente di 55 e 52 anni, provenienti da Luogosano, sono stati trovati in possesso di 6 grammi di cocaina suddivisa in dosi, insieme al materiale per confezionarla. Nonostante la resistenza opposta al controllo, i Carabinieri hanno impedito che la sostanza fosse dispersa nelle tubature. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del G.I.P., in collaborazione con la Procura della Repubblica di Benevento.

Tutta la sostanza è stata posta sotto sequestro. I coniugi non si sono opposti alle domande del giudice durante l’interrogatorio, questo ha fatto si che il Gip accogliesse la richiesta degli avvocati ordinando la liberazione immediata dei due.