Mercogliano, ruba una borsa dall’auto in sosta: nei guai due persone.

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà un 55enne e un 60enne della provincia di Napoli, per furto aggravato.

Gli stessi, già noti alle Forze dell’Ordine, sono ritenuti responsabili del furto di una borsa lasciata da un’anziana nell’abitacolo della sua autovettura, che aveva momentaneamente parcheggiato su una pubblica via di Mercogliano.

Dall’attività d’indagine è emerso che i due soggetti, giunti nel comune irpino con un’auto presa a noleggio, avrebbero seguito la donna per poi approfittare del momento opportuno per impossessarsi della borsa contenente documenti e oggetti personali per un valore complessivo di circa 350 Euro. Alla luce delle evidenze emerse, i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.