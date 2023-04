Mirabella Eclano – Presentato il logo delle “Terre dell’Appia & Dintorni”

È stato presentato ieri, 27 aprile, nella sala consiliare del Comune di Mirabella Eclano, il logo del Distretto Diffuso del Commercio “Terre dell’Appia & Dintorni” che comprende nove comuni della Valle del Medio Calore.

Alla presenza dei Sindaci di Mirabella Eclano, Pietradefusi, Torre Le Nocelle, Venticano, Taurasi, Luogosano, Paternopoli, Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca, il team della Mef Communication Agency ha illustrato il logo realizzato da esperti nel settore del visual design e della comunicazione, che racchiude al proprio interno i valori del territorio di cui il neonato DDC vuole farsi portavoce.

“Gli elementi simbolici riportati – come illustrato dagli elementi della start up – si concentrano su tre aspetti. La scelta dei colori: è stato ripreso infatti il verde, colore simbolo dell’Irpinia; l’azzurro limpido del cielo a rappresentazione dell’aria salubre dei nostri territori; il rosso, colore dell’associazionismo e dell’unione e infine l’oro, colore del grano, del sole e della ricchezza che queste terre possiedono. La scelta grafica del logo vuole mettere al centro la via Appia, elemento simbolico e unificatore, scelto per denominare il Distretto e infine il numero romano IX fa riferimento ai nove comuni facenti parte del progetto.”

Parte così ufficialmente il percorso di un’iniziativa territoriale che intende valorizzare e tutelare i territori della Valle del Medio Calore consentendo una crescita turistica ed economica nelle nove realtà che ne fanno parte. “Terre dell’Appia & Dintorni” ha ora, grazie al lavoro del team dell’agenzia di comunicazione di Venticano, la propria “bandiera” a ricordare il senso di comunità e di appartenenza al territorio che la nuova e unitaria comunità del DDC deve tramandare, dando lustro e garantendo la crescita di questi paesi irpini.