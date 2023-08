Montefredane, premiazione ‘una vita di jazz..’ al maestro Salvatore Santaniello

Questa sera terzo appuntamento di Montefreejazz presso il Castello di Montefredane con il trio del sassofonista Luca Roseto. Durante la serata sarà consegnato il Premio “Una vita di jazz..’ al maestro Salvatore Santaniello.Una vita di jazz..’ al maestro Salvatore Santaniello. Interverranno il Michele Acampora, Generoso Picone, Carmine Cioppa ed il presidente della Pro Loco di Montefredane, Antonio Polidoro. Durante la serata sono previste degustazioni di vino delle Cantine Villa Diamante accompagnate da taglieri con formaggi e salumi irpini.

Sempre a Montefredane, martedì 8 agosto a partire dalle ore 20:00, si terrà presso il Centro sportivo di Arcella la ‘Festa di fine Centro estivo 2023’ dedicato ai bambini e alle loro famiglie, iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale.

Durante la serata si terrà la consegna degli attestati di partecipazione ai bambini, seguirà un momento ludico con spettacolo di magia e schiuma party. “Con piccole ma significative iniziative teniamo viva la comunità, dando spazio a tutte le fasce sociali. Un lavoro di animazione e aggregazione reso possibile grazie all’impegno degli amministratori comunali, della Pro Loco, ma anche delle associazioni e del Comitato Sagra del Fusillo e del Pezzente che quest’anno è tornata alla grande con miglia di presenze grazie alla passione, l’impegno e la dedizione profusa nella preparazione delle tipiche pietanze della tradizione montefredanese. L’estate montefredanese proseguirà con Piazzetta in Festa il 18, 19 e 20 di agosto in località Alimata con i fusilli al tegamino, ed altre iniziative della Pro Loco che proseguiranno fino a settembre. Nonostante siano iniziative low cost hanno generato partecipazione e vivacità in tutta la comunità e per questo non posso che essere grato ed orgoglioso dei miei concittadini, ringraziandoli ancora per il sentimento di comunità e lo spirito di abnegazione che hanno rinnovato, consentendo al nostro paese di essere meta di visitatori da tutta l’Irpinia e la Campania”, dichiara il sindaco di Montefredane Ciro Aquino