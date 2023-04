Montemarano, furto in un’azienda.

Furto in un’azienda di Montemarano. Nei guai sono finite due persone, che alcuni giorni fa già erano state fermate in un furgone ad Atripalda: gli stessi, residenti in provincia di Caserta, non erano stati in grado di giustificare il possesso né la provenienza degli utensili da lavoro rinvenuti nell’autocarro, che pertanto venivano sottoposti a sequestro.

Nei giorni successivi, la titolare di un’azienda di Montemarano ha presentato denuncia per il furto subito di materiale edile di varia tipologia, poi risultato corrispondente a quello sequestrato alcuni giorni prima.

La refurtiva è stata restituita all’imprenditrice, mentre i due uomini sono stati deferiti in stato di libertà.