Nuovo singolo di Paolo Amati: Le cose che non mi sono detto

Dopo diversi anni passati dietro le quinte, con tanta attività live e di studio e a diversi anni di distanza dal suo primo LP, è da oggi disponibile negli store online e per le radio italiane LE COSE CHE NON MI SONO DETTO, nuovo singolo del cantautore romano Paolo Amati.

Il brano, sincero ed introspettivo dal sapore Pop/Urban, è una riflessione profonda sulla natura della vita, con testo diretto ed arrangiamento particolare e moderno. Questo singolo è parte dell’Ep di prossima uscita che si intitolerà “Io contro Me”.

Per chi non lo conoscesse, Paolo ha scritto ed arrangiato diverse importanti canzoni per Gianni Morandi ed altri artisti ed ha prestato voce e composizioni per tanti film di successo collaborando con artisti quali Bob Sinclar nel brano Dolce Vita, remake del noto brano di Ryan Paris.

Ascolto del brano: https://www.youtube.com/watch?v=Ygk4TcRzsKs