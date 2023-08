Ponte, questa sera possibile interruzione idrica

La Gesesa avvisa che questa sera, 9 agosto, ci sarà un’interruzione idrica a Ponte a causa del perdurare della diminuzione di portata proveniente dall’Acquedotto Regionale, dei forti consumi idrici legati alle elevate temperature e al conseguente basso livello del Serbatoio Alto Servizio del Comune di Ponte.

L’interruzione avverrà dalle 23 alle 6 del mattino successivo per il ripristino di adeguati livelli di accumulo necessari ad una corretta erogazione nelle ore diurne, che interesserà le seguenti strade: Parte alta di Via Campo Sportivo e relative traverse Via Campodantuono Parte di Via San Benedetto Ricordiamo, inoltre, che alla riapertura dei serbatoi potrebbero verificarsi sporadici fenomeni di turbolenze ed eventuali fenomeni di torbidità.

L’ azienda resta a disposizione per le dovute informazioni tramite il Servizio Guasti al numero 800511717