Avellino, fermato 30enne con 20 grammi di cocaina. Proseguono i controlli!

Gli Agenti della squadra Mobile della Questura di Avellino proseguono i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e uso di sostante stupefacenti.

In data odierna perviene la denuncia da parte delle forze dell’ordine di un 30enne irpino indagato del reato di detenzione di sostante stupefacenti. L’uomo è stato fermato nei pressi di Via Annarumma a bordo della sua autovettura, veniva sottoposto a perquisizione personale da cui è pervenuta la detenzione di 20 grammi di cocaina.

Ancora denunciato un 31enne di Salerno, residente in Cervinara, il quale, a seguito di un controllo effettuato da personale del Commissariato di Cervinara è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina.