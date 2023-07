Pratola Serra, Zaolino: per il rilancio Stellantis difendiamo l’Euro7

All’indomani dell’incontro con il Ministro Urso sul rilancio di Stellantis in Italia, la Segreteria Provinciale ha analizzato con i cinque delegati Fismic di Pratola Serra, la prospettiva della fabbrica anche in relazione al lancio del nuovo motore B 2.2 Evo 7 che avverrà entro la primavera del 2024.

Siamo soddisfatti dell’incontro di ieri -dichiara il Segretario Generale Giuseppe Zaolino-. La conferma della missione produttiva in esclusiva mondiale per Pratola Serra, significa il superamento della crisi degli ultimi 15 anni ed un periodo relativamente lungo di piena occupazione.Siamo impegnati da subito a fare una battaglia di chiarezza e di prospettiva ecologica, specificando le caratteristiche di tecnologia avanzata a bassa emissione del nuovo motore Euro 7.

Essere esclusivisti per i veicoli commerciali di tutto il gruppo Stellantis, significa che il nostro stabilimento ha sbaragliato la concorrenza interna al gruppo e si è assicurato la produzione e l’occupazione per i prossimi anni. Tutti ricorderanno il passaggio di Tavares a Pratola Serra nel 2021 . Aver visto di persona lavoratori specializzati e l’organizzazione del lavoro efficiente, ha fatto pendere l’ago della Bilancia dalla nostra parte.

Adesso bisogna lanciare una campagna di informazione per difendere l’Euro7 e allungare la licenza di percorrenza. Si può conciliare -conclude Zaolino- il doppio binario per la transizione ecologica, insieme all’elettrico anche il diesel pulito e per Pratola Serra non escludiamo in futuro la possibilità dell’ Ibrido sull’ Euro 7.