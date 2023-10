Premio Nobel per la Letteratura 2023: Jon Fosse.

Alle ore 13 di oggi, 5 ottobre è stato decretato il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura; il norvegese Jon Fosse. Si è aggiudicato il premio dell’Accademia reale svedese “per le sue opere teatrali e di prosa innovative capaci di dare voce all’indicibile”.

Definito uno scrittore completo, si è approcciato principalmente ai romanzi e drammi teatrali, ma anche saggi, libri per giovani e poesie. La sua produzione letteraria scritta per lo più in norvegese nynorsk.

L’autore sessantaquattrenne non era tra i nomi più in voga in lista per il premio; nonostante ciò, l’idea di una possibile vittoria, per coloro che si sono occupati di decretare il vincitore, iniziava a diventare sempre più reale. Tant’è che dal sondaggio sul sito ufficiale del Premio Nobel è emerso che solo il 12% avesse mai letto qualcosa di Fosse.

Per chi ha intenzione di approcciarsi alle sue opere, “Wired magazine” consiglia di cominciare con Saggi Gnostici, di non facile lettura, ma che consente di capire il suo stile. Mattino e Sera, libro che gli ha consentito di acquisire dal The New York Times il titolo di erede di Beckett. Per poi proseguire con il resto delle sue opere, pubblicate in Italia da La Nave di Teseo e Cue Press.