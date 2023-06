Pro Loco Colle Sannita, 9 luglio: “Motogiro Colle e dintorni”.

Per gli appassionati della vita su due ruote, giunge la quinta edizione di “Motogiro Colle e dintorni”, un evento organizzato dalla Pro Loco di Colle Sannita, in collaborazione con il Comune e la Colonia di Decorata.

Possono prendere parte all’evento tutte le categorie di moto, in maniera tale da offrire ai bikers la possibilità di condividere tra loro questa passione. Dopo il ritrovo e l’iscrizione nella centrale piazza Giuseppe Flora di Colle Sannita, il parroco Don Sergio Rossetti benedirà tutte le moto.

La partenza è prevista alle 10.45 e l’intero percorso, sapientemente programmato, di circa 80 chilometri sarà effettuato in tre ore.

Verranno attraversati i paesi di: Circello, Reino, San Marco dei Cavoti, Lago di San Giovanni, Baselice, San Bartolomeo in Galdo, Castelvetere in Valfortore con arrivo presso il Lago di Decorata, dove sarà allestita un’area food per coloro che vogliono mangiare in riva al lago. Nel pomeriggio sono previsti giochi e momenti di sano divertimento per tutte le fasce di età nonché “Disco & Rock Music”.

Un percorso accattivante a stretto contatto con la natura e con i paesaggi mozzafiato per ammirare le bellezze paesaggistiche e naturali del Tammaro e del Fortore. Sarà una fantastica giornata di intrattenimento anche per chi non ha la moto, infatti l’invito è rivolto anche alle famiglie con bambini.

Sarà una giornata indimenticabile.