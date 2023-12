“Protagonisti di una grande storia… la tua”

E’ questo il motto con cui l’IISS “F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi sceglie di intitolare la propria stagione di Orientamento per l’a. s. 2023/24. Una rassegna di eventi, attività, progetti, incontri che intendono mettere al centro la storia di ciascuno studente, che si prepara alla prima scelta importante per la sua vita, ovvero quella della scuola superiore.

Una nuova stagione di emozioni e suggestioni, ma anche di percorsi di formazione propedeutici per conoscere il sistema della scuola secondaria, le dinamiche della vita scolastica, le offerte, le occasioni e le tappe. Il primo atto del nostro cartellone, in armonia con il clima festoso che anticipa il Natale, non poteva

che essere all’insegna della musica, dell’armonia solidale e affettiva.

Sulla scia di questo scopo il giorno 20 dicembre al Centro Sociale “don Bruno Mariani” di S. Angelo dei Lombardi sarà allestito, ad opera di un numeroso cast di studenti, lo spettacolo “Mamma Mia A De Sanctis Remake”, con due repliche alle ore 18.00 e alle ore 21.00. La partecipazione allo spettacolo è aperta e libera (senza necessità di prenotazione), saranno graditi ospiti gli studenti in corso, i futuri studenti o semplici curiosi, ma anche le famiglie e la comunità.

Nell’atrio del teatro cittadino sarà poi allestito un infopoint per l’Orientamento, presso il quale i docenti e gli studenti-tutor saranno a disposizione per informazioni, consulenza o supporto.

Siamo certi che già questo primo appuntamento è irrinunciabile perché rappresenta il volto più stimolante di un’istituzione scolastica, frutto di un attento lavoro di consolidamento delle relazioni fra studenti, fra studenti e docenti, di una strategia di apprendimento che coniuga le conoscenze teoriche con la laborialità e dimostra la necessità di rapporti sinergici con il territorio.

Seguiranno a gennaio altre due date di Open Day in entrambi i plessi dell’Istituto, sabato 13 e sabato 27 presso la sede di S.Angelo dei Lombardi e venerdì 19 e domenica 28 per la sede di Caposele, in tutti i casi in orario pomeridiano.

Ogni Open Day sarà l’occasione per conoscere le strutture innovative della scuola, gli spazi didattici e quelli per le attività extracurricolari, dai laboratori alla palestra, dall’Auditorium alla Biblioteca, ambienti di pregio dell’istituto.

Oltre agli appuntamenti canonici, l’istituto intende offrire percorsi propedeutici per un avvicinamento informale alle discipline caratterizzanti e a quelle trasversali, che costituiscono l’offerta formativa dei nostri indirizzi di studio. Pertanto, a partire dal 10 gennaio, saranno attivate delle lezioni dimostrative “Lezioni di Sogni” secondo un ricco e variegato calendario, che verrà pubblicato su tutti i canali informativi della scuola (sito- pagine social istituzionali).

La qualità e il valore delle nostre proposte sono il presupposto necessario per essere riconosciuti e seguiti, ne è prova il costante incremento di studenti, l’affermazione dei nostri diplomati, l’energia creativa delle molteplici iniziative che testimoniano la nostra fiducia nell’inscindibile binomio “educazione-istruzione”