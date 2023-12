Sorrento, il Natale profuma di rose: panettone in “limited edition” di Antonio Cafiero

Quelle protagoniste del panettone in “limited edition” appena sfornato dal pasticcere delle celebrity, Antonio Cafiero. Un dolce sospeso tra tradizione e voglia di sperimentare, caratterizzato da un gusto insolito ed avvolgente, delicato e deciso al tempo stesso.

Una bontà variegata alla rosa canina, scelta per impreziosire sia l’impasto, che il ripieno e la parte esterna del panettone, caratterizzata da una colata di cioccolato bianco al sapore di rosa, appunto. Accanto ai “classici” del periodo natalizio, nel tempio delle delizie di corso Italia a Sorrento, quest’anno, dunque, oltre a panettoni classici e a novità come quelli alla sfogliatella, a struffoli, roccocò, zeppole tipiche della Costiera, gelati dai mille gusti e a dolci antichi come le ciambelle pompeiane – a base di miele, frutta secca, arance e mandarini – simbolo di abbondanza e buon augurio, sarà possibile assaporare questa originale specialità “pink”, disponibile sia nella versione da 1 chilo, che in quella mini da 150 grammi.

“Di tanto in tanto – spiega Antonio Cafiero – mi piace “giocare” con i fiori, rendendoli “partecipi” delle mie creazioni. L’ho fatto in passato per i gelati ai Fiori di Bach e al glicine. Stavolta, la scelta è ricaduta sulla rosa, per un omaggio floreale, simbolico, destinato a tutte le donne. Un pensiero dovuto, a mio avviso, in un periodo così particolare… Ne è venuto fuori un panettone speciale, che racchiude unicità, delicatezza e decisione: caratteristiche che accomunano questo dolce e le donne stesse”.