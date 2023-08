Ritorna l’holi party a Civitella Licinio

In occasione della festa di San Bartolomeo, la Proloco di Civitella Licinio ha organizzato un weekend all’insegna di musica e canti popolari. Le attività inizieranno il 23 agosto con il ritorno dell’holi party, alla sua seconda edizione, un party pieno di colori e musica con la partecipazione di alcuni dj che si terrà nel parcheggio di via Ariella, il costo d’ingresso sarà di 10 euro. Civitella quest’anno incontrerà il mondo, coinvolgendo la famiglia proveniente dal Sudan, da poco tempo ospite della comunità locale per interessamento del parroco don Domenico Ruggiano la quale si impegnerà a realizzare acconciature tipiche africane. La festa continuerà poi il 24 agosto con l’arrivo del trio musicale Taranta 3 che intratterrà il pubblico con canti popolari: Tarantelle, Pizziche, Saltarelli, Rodianelle e Tammurriate rivisitate in chiave moderna. Il 25 agosto, invece, ci sarà una karaoke night party che si terrà al Crazy Horse Bar. I festeggiamenti si chiuderanno il 26 agosto con una serata dedicata all’organetto, organizzata da Crazy Horse Bar in collaborazione con la Pro Loco Civitella Licinio, e chiunque volesse esibirsi in qualità di musicista, ballerino o cantante sarà ben accolto.

