San Giorgio Del Sannio, Cooperativa Samnium possibile chiusura Uccp.

In relazione al polverone sollevatosi intorno al centro ex Uccp di san Giorgio del Sannio, la Cooperativa Samnium sente il dovere morale di fare chiarezza con la seguente dichiarazione:

“Preso atto della fine del progetto sperimentale denominato Uccp, prevista sin dall’inizio per il 19.06.2023 e sancita anche dalla recente delibera della ASL BN, si precisa che contestualmente il management aziendale ha da subito mostrato disponibilità per ragionare su possibili soluzioni che potrebbero consentirne la prosecuzione .

Pertanto, la Cooperativa Samnium, chiederà una proroga della progettualità per almeno ulteriori 90 giorni, tempo indispensabile alle parti coinvolte per riuscire a trovare proposte percorribili e le vie giuridiche necessarie per consentire di trasformare il progetto da sperimentale in definitivo, con il solo fine di non privare la “cittadinanza” della assistenza sanitaria fino ad oggi egregiamente garantita .

Questa realtà, infatti, dalla nascita è sempre stata un vanto per la politica sanitaria regionale come progetto pilota, oggi ancor più di valore se si pensa che la politica sanitaria nazionale spinge fortemente la medicina territoriale verso simili modelli organizzativi.