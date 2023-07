San Giorgio la Molara, Re Carlo III, Patti Smith e molti altri fino al 3 settembre.

San Giorgio La Molara (BN) – Prosegue con successo la mostra “Claudio Barontini PHOTOS” . Tantissime sono state le visite in questi primi due mesi alla Pinacoteca Comunale, ex Convento dei Domenicani, di San Giorgio La Molara, per vedere le foto dell’artista toscano.

L’esposizione raccoglie sessanta ritratti che Claudio Barontini ha scattato ad attori, registi, poeti, nobili, rockstar, stilisti e artisti. Da Patti Smith a Lindsay Kemp, Franco Zeffirelli, Mario Monicelli, Vittorio Gassman, Sofia Loren, Pietro Cascella, Roberto Cavalli, Clara Agnelli, Vivienne Westwood, Carlo d’Inghilterra e molti altri ancora. Fil rouge di questa gallery di celebrità è lo stile elegante ed essenziale di Barontini, che attraverso i suoi ritratti crea un dialogo empatico tra fotografo, soggetto e spettatore. «Nella fotografia – spiega l’artista – rifiuto ogni tipo di spettacolarizzazione. Rispetto il momento e la semplicità del reale. Non mi interessa fotografare i personaggi celebri come appaiono attraverso il filtro dello spettacolo. Voglio raccontare il loro lato più segreto mettendoli in posa, di fronte a sé stessi, o anche solo semplicemente rubando uno sguardo, un gesto o un’espressione che parla di loro al di là del palcoscenico». Claudio Barontini è nato a Livorno nel 1954. Ha iniziato a fotografare nel 1973, durante una tounée della cantante Milva, di cui per otto anni è stato il bassista della sua band. Ha iniziato a collaborare come fotogiornalista con “L’Europeo” e poi con svariati magazine italiani ed esteri. Dal 2010, all’attività di fotoreporter, ha affiancato quella espositiva in gallerie d’arte, musei e spazi pubblici.

La mostra è promossa dal Comune di San Giorgio La Molara con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Benevento, Comunità Montana del Fortore, in collaborazione con l’Associazione Culturale Exordium ed è curata da Alessandro Iazeolla e Maurizio Iazeolla con la direzione artistica del prof. Giuseppe Leone. L’esposizione resterà aperta fino al 3 settembre 2023. Catalogo in mostra.

Per info: pinacotecasangiorgiolamolara@gmail.com