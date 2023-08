In piazza Europa questo pomeriggio è stata investita un’anziana di 82 anni. La donna è morta dopo essere stata portata all’ospedale e a poche ore dal suo ricovero. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare soccorso, chiamato gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo non c’era nulla che potesse più fare. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per eseguire tutti i rilievi del caso.

Si attendono aggiornamenti.