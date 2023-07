San Martino Sannita, celebrazioni in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo

E’ tutto pronto per celebrare Maria Santissima Assunta in Cielo a San Martino Sannita il 14 e 15 agosto 2023.

Il programma è ricco di eventi e iniziative sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista civile.

“Quest’anno festeggiare l’Assunzione di Maria assume un significato particolare per la nostra comunità, poiché ridare vita assieme alle nostre tradizioni porta nel paese una ventata di gioia e allegria. In questi giorni la comunità di San Martino Vescovo mette in mostra tutta la sua freschezza dimostrando quanti giovani cittadini vogliano valorizzare, con impegno e dedizione, le nostre amate radici. I festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo sono un evento di grazia e commozione per San Martino Sannita e per questo ringraziamo di vero cuore tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questi solenni festeggiamenti.” Il parroco Armando Zampetti e il comitato festa.