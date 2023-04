Sannio. Sanità e infrastrutture: Cgil celebra gli 80 anni.

Si parte con la sanità, poi toccherà anche a temi come le infrastrutture, i trasporti, l’autonomia differenziata. La Cgil di Benevento presenta il programma predisposto fino a marzo del prossimo anno per celebrare gli ottant’anni della Camera del Lavoro e punta i riflettori sui temi considerati centrali per il Sannio. L’occasione per un excursus storico sul percorso del sindacato in questo lungo periodo, ma che guarda al futuro: “Dove eravamo e dove siamo”. Le date da segnare: 1 marzo 1944 – 2024 e un logo simbolo d’integrazione: un abbraccio multietnico e lo slogan “Benevento, una comunità in cammino da ottant’anni”.

Per le infrastrutture riflettori puntati sulle grandi opere previste sul territorio considerate volano per recuperare la “posizione baricentrica di Benevento”, ed ancora: combattere lo spopolamento, altro settore a cui sarà dedicato un evento ad hoc.

Sanità, infrastrutture e autonomia differenziata

“Il territorio di Benevento aveva un Pil provinciale sopra il 5 per cento ora siamo al 3 per cento”, il dato da cui parte il segretario generale Luciano Valle per illustrare alla stampa, nel corso della conferenza che si è svolta questo pomeriggio, progetti e prospettive immaginate per il Sannio.

“Tutte le iniziative saranno realizzate con le strutture nazionali Cgil e stiamo predisponendo una sorta di comitato scientifico per raccontare quello che è stato il movimento sindacale sul nostro territorio e concludere a marzo del prossimo anno con un evento con il segretario Landini”, ha spiegato Valle annunciano un primo appuntamento per il “28 aprile (data ancora da definire) per fare punto sul sistema sanitario in provincia di Benevento e per parlare di diritto alla salute”.

Dodici appuntamenti in totale quelli predisposti dal sindacato mettendo in luce anche eventi storici che ne hanno caratterizzato la lotta come “la ‘marcia della fame’ del 1957 in occasione della Domenica delle Palme”. Ma l’attenzione rivolta, come detto, soprattutto a temi considerati strategici per il presente.

E per l’autonomia differenziata Valle alla presenza della segretaria della Flp Cgil, Eva Viele annuncia una “raccolta firme per presentare una legge di iniziativa” e poi altro approfondimento “riguarderà la Diga di Campolattaro per capire le possibilità di sviluppo che potrà portare sul territorio”.

“A marzo evento con il segretario Landini”

Un lungo elenco di eventi già in programma ed altri da definire: “Vogliamo tracciare quello che è stato il movimento sindacale in questi ottant’anni, ma anche declinare come siamo, come eravamo e dove stiamo andando”, la precisazione a margine del segretario generale che sull’evento dedicato alla sanità chiarisce si “discuterà di diritto alla salute”. E sulle aree interne attenzione alla “rete infrastrutturale per il nostro territorio. Proveremo – conclude Valle – a tracciare un percorso guardando al futuro e chiuderemo l’iniziativa a marzo 2024 con il segretario generale Maurizio Landini dove proveremo a raccogliere tutte queste iniziative in un unico documento e lanciare una piattaforma territoriale per la provincia di Benevento”.