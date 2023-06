Santacroce, artista solidale e poliedrico

Avellino – Silvano Santacroce, musicista e cantautore irpino, ha pubblicato suoi due primi inediti cd: “Ali di Metallo”, nata durante la quarantena forzata del covid 19, e “I Cient Rat”, che parla di una scommessa fatta con se stesso da piccolo.

I due brani sono molto coinvolgenti e in aggiunta rientrano in un progetto solidale: per acquistarli basta contattare direttamente l’artista tramite i social su cui è registrato, facebook e instagram. Basta fare una donazione libera e quest’ultima verrà interamente devoluta a BabbaAlrum, associazione no profit guidata da Carmine Tirri, che sostiene ammalati neoplastici e indigenti irpini, aderente al Cesvolab ( centro servizi interprovinciale Avellino – Benevento).