Avellino, Gianluca Festa fa un imbocca al lupo a tutti i maturandi.

“Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Domani cominciano gli esami di maturità” così Gianluca Festa, fascia tricolore della città capoluogo dalla sua pagina social.“Sono tante le sensazioni e gli stati d’animo che ognuno di voi proverà in questa magica notte prima degli esami. I dubbi, le perplessità, i timori. Ma anche tante certezze. La materia che conoscete a memoria e quella che proprio non vi entra in testa. Vi do un unico suggerimento: vivete appieno ogni singolo istante di questa straordinaria esperienza. Questi momenti, le ore svegli a prepararvi, le farfalle nello stomaco, il cuore che batte forte, nessuno potrà mai toglierveli. E i ricordi che vi porterete dietro vi renderanno donne e uomini migliori e più maturi. In bocca al lupo, ragazzi!” conclude Festa.

