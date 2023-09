Solofra, annuncio dei Vincitori di Onda Sonora Contest 2023

È con grande gioia e orgoglio che annunciamo i vincitori dell’edizione 2023 di Onda Sonora Contest. Questo concorso musicale ha rappresentato un’opportunità straordinaria per giovani talenti emergenti di presentare la loro musica al mondo e ora è il momento di celebrare coloro che hanno brillato in questa avventura musicale senza pari.

Il 1° Posto Va a Phatback

È con grande piacere che dichiariamo Phatback come la band vincitrice di

Onda Sonora Contest 2023. Questi straordinari musicisti hanno dimostrato

un eccezionale talento musicale e una dedizione ineguagliabile alla loro

arte. In riconoscimento del loro incredibile successo, Phatback riceverà

un premio del valore di €3000,00. Questo premio comprende l’opportunità

di registrare il loro inedito presso lo stimato Tuesday Studio, la

creazione di un videoclip professionale a cura di Production Brothers,

la distribuzione del singolo su piattaforme di streaming gestita con

maestria da Oracma Studio, e un premio in denaro di 1.000€ gentilmente

offerto dall’Associazione Proloco Solofra. Inoltre, grazie alla

partnership con Radio Punto Nuovo, il loro brano vincitore sarà

trasmesso in onda per una settimana, raggiungendo un vasto pubblico di

ascoltatori.

SPhatback è composta da: Michele Vassallo – Sax Tenore, Antonio

Paolillo – Sax Contralto, Gianmarco Capece – Tastiere e Synth, Roberto

Santoro – Chitarra, Giovanni Galdo – Basso, Giuseppe Limpido – Batteria.

Vincitore del Voto della Giuria Popolare: Evaders

Il Voto della Giuria Popolare è andato agli Evaders. Questa band ha

catturato il cuore del pubblico con la loro performance, guadagnando un

punto bonus nella competizione.

Partecipanti a Onda Sonora Contest 2023:

Onda Sonora Contest ha visto la partecipazione di talentuosi musicisti

che hanno condiviso il loro eccezionale talento con il pubblico.

I partecipanti includono I Quiescence, i Pathback, Melix, gli

In-Difference, gli Charlotte in Cage, Mario Procida, Annalaura Rimolo,

gli Evaders, Oni-Bee e Noja.

Onda Sonora Contest 2023 è stato un trionfo della musica emergente e

della passione condivisa per la creatività musicale. I vincitori,

Phatback, e tutti i partecipanti hanno dimostrato un incredibile talento

e dedizione all’arte della musica, ispirando speranza e gioia attraverso

le loro melodie.

Ringraziamenti Speciali a Bruno Gaipa di Radio Punto Nuovo:

Un ringraziamento speciale va a Bruno Gaipa, il conduttore di Radio

Punto Nuovo, per la sua straordinaria presentazione e il suo sostegno

cruciale a Onda Sonora Contest 2023.

Grazie per aver dato vita a questa incredibile avventura musicale con il

tuo carisma e il tuo talento