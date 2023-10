Solofra, chiudono l’edizione 2023 Movimento Danza e Hunt

Con un doppio appuntamento a Palazzo Ducale Orsini di Solofra cala il sipario su Ra.I.D. Festivals 2023, la rassegna interregionale di danza contemporanea, realizzata con il sostegno del Comune di Solofra e il riconoscimento del MiC.

Domenica 22 ottobre dalle 18 chiudono l’edizione 2023 della Compagnia marchigiana Hunt in “Hikikomori (un solo per 4)”, parola giapponese che significa “stare da parte”. Composta da due parole HIKU “spingere” e KOMORU “fuggire”, Hikikomori è un solo che indaga i processi emotivi e psicologici dell’isolamento sociale, il disagio e il dissenso in risposta a una società sempre più competitiva, conformista e pressante, sempre meno attenta alla dimensione umana.

Subito dopo sarà la volta della Compagnia napoletana Movimento Danza, una delle prime e più longeve realtà italiane di danza contemporanea, in “Il canto delle mani” di Gabriella Stazio. In scena una coreografia in cui contaminazioni, connessioni, moltiplicazioni, sovrapposizioni e presenze simultanee convivono nel medesimo spazio/tempo. Il ritmo della danza si gioca in un susseguirsi di immagini che si compongono e si scompongono in una linea di continuità non tanto logica, quanto analogica.