Solofra, tutto pronto per il “SoLeather”

“SoLeather: dove il saper fare incontra la Moda” è un evento in programma sabato 10 Giugno 2023 a Solofra.

Un calendario denso di appuntamenti: incontri, dibattiti, mostre, spettacolo e sfilate all’insegna di un materiale unico, la pelle, parte di un settore, quello conciario, che da sempre porta avanti e sviluppa concetti di sostenibilità e circolarità.

La giornata inizierà nel suggestivo Chiostro di Santa Chiara dove, alle 11.00, i giovani interessati potranno incontrare a tu per tu i protagonisti del settore: stilisti che utilizzano le pelli solofrane per realizzare gli abiti delle loro passerelle – tra cui Mario Dice e Alessandro De Benedetti – e i giovani imprenditori delle principali concerie solofrane. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni affinché capiscano il grande valore qualitativo, culturale ed economico di questo settore.

Nel Chiostro sarà allestita la Mostra SoLeather che durerà per tutto il weekend: 6 installazioni giganti che riproducono gonne realizzate con le pelli solofrane di tutte le concerie che hanno aderito all’evento, 6 abiti straordinari, pezzi unici ideati per UNIC Concerie Italiane da stilisti e creativi quali Mario Dice, Simone Guidarelli, Antonio Marras, Italo Marseglia, Simone Marulli, e accessori in pelle quali calzature e guanti esemplificativi delle tante applicazioni di questo materiale.

A condurre gli eventi, due donne:

Mariella Milani, giornalista, scrittrice e critica di Moda, voce e volto del TG2 per 33 anni, ora protagonista indiscussa sui social, famosa per la sua competenza e per il suo tono ironico e tagliente e Jo Squillo, cantautrice, conduttrice televisiva, showgirl, dj, che, con la sua energia e la sua positività che trascina, farà da conduttrice all’evento SoLeather alle 21.30.