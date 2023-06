Avellino, evento al bar filosofico

S’inaugura Sabato 03 giugno alle ore 10,00 ad Avellino, presso il bar filosofico Caffeoveggenza, sito alla via Brigata Avellino 192, lo Specialty Coffee System per identificare non solo i chicchi di caffè della migliore qualità in base agli standard di punteggio la cui prerogativa in origine prevede nei chicchi di caffè verde almeno 80 punti su 100 sulla Coffee Review Scale (Scala di valutazione del caffè) ma anche le migliori attrezzature per rendere una semplice tazzina di caffè un’esperienza indimenticabile.

Invero bastano anche un solo grado di temperatura in più per garantire una resa del caffè molto più intensa e capace di esaltare aromi e retrogusti difficilmente identificabili diversamente.

Lo Specialty Coffee System è l’espressione più qualificata dello Specialty Coffee in quanto non solo deve prevedere un caffè dalla indiscussa qualità e lavorazione ma ne garantisce anche una eccellente preparazione finale attraverso apparecchiature e percorsi sviluppati ad hoc. Sono recentemente nati in varie località italiane caffetterie ed appunti bar specializzati a far degustare caffè di elevatissima qualità in un ambiente stimolante conclude il responsabile del bar Caffeoveggente, Maurizio Caso Panza.