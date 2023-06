Benevento, affresco trovato in piazza Santa Maria

Piazza Santa Maria, gli archeologi continueranno a scavare per pochi giorni vicino ad un affresco trovato nell’area delle tombe. Iadicicco ancora non consegna al consigliere Angelo Miceli i pareri della Soprintendenza

Un affresco (vedi foto) è stato trovato in piazza Santa Maria nell’area delle tombe che gli archeologi continueranno a scavare ancora per qualche giorno. Infatti l’incarico conferito dal Comune di Benevento alla società Archeoservizi srl prevedeva 25 giorni di scavo cominciati agli inizi di maggio.

Quindi alla fine della prossima settimana le strutture e i reperti trovati (ex convento medioevale, pavimenti, terme romane, tombe) saranno ricoperti senza scavare in profondità vicino al mosaico sull’area dov’era la chiesa di Santo Stefano e probabilmente il Tempio di Iside.

Il Comune ha fretta di realizzare l’ufficio informazioni con servizi igienici per i turisti, da completare e rendicontare alla Regione Campania entro la fine di dicembre 2023.

La Soprintendenza che prima aveva proposto al Comune, considerato il valore dei reperti rinvenuti, di realizzare quella struttura in altro luogo, poi ha cambiato idea confermando il comportamento contraddittorio tenuto dal primo parere del 2021 con il parere relativo alla necessità dello “scavo preventivo” prima dell’appalto, poi modificato.

Che cosa hanno precisamente concordato Comune e Soprintendenza e perché non si possono leggere i relativi documenti?

Al progetto del Front Office, pubblicato sul sito del Comune di Benevento è allegato un parere relativo ad un piccolo edificio di via Capitano Rampone, assolutamente estraneo all’intervento in questione e quindi finora nessuno ha potuto leggere le lettere che Comune e Soprintendenza si sono scambiati per piazza Santa Maria.

Il 15 maggio il consigliere comunale Angelo Miceli li ha chiesti ufficialmente al dirigente Antonio Iadicicco che ancora non li ha consegnati, neppure a seguito di una lettera di sollecito del Segretario Generale del 25 maggio.

Ci sarà un provvedimento disciplinare anche per Iadicicco, come annunciato per il dirigente D’Ambrosio per i documenti sbagliati del bilancio consegnati ai consiglieri comunali?