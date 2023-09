Sud Invest. Giuseppe Busia (Anac): “Nuovo codice leva essenziale per sviluppo area ZES”

“Il nuovo codice è una leva essenziale per lo sviluppo dell’area ZES e di interesse dei consorzi. I contratti pubblici sono uno strumento fondamentale per la crescita.

Per ogni investimento pubblico da 1 miliardo di euro se ne generano tre con un indotto, dai 12 ai 16 mila posti di lavoro. Il nuovo codice costituisce una leva per lo sviluppo decisivo. Digitalizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti sono le due misure più importanti, direi eccezionali, per facilitare gli investimenti e per semplificare le procedure”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Busia, Presidente Anac, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali “Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori”.