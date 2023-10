Sul terminal non c’è nessuna confusione: stiamo studiando la soluzione migliore.

“Non c’è nessuna confusione, nè nessun ritardo: sulla delocalizzazione del terminal bus di via Pertini l’amministrazione e la maggioranza stanno valutando con attenzione tutte le ipotesi sul tavolo, per conciliare le esigenze tanto dei pendolari quanto delle aziende del settore trasporti. In Commissione è in corso un confronto sereno, pacato e attento”, così il consigliere di maggioranza e presidente della Commissione Trasporti Alboino Greco. “Mi stupiscono alcune affermazioni della minoranza: abbiamo invitato gli stessi esponenti dell’opposizione a presentare, nell’organo preposto cioè la Commissione consiliare, proposte che saranno vagliate serenamente. La decisione, come è normale, poi spetterà all’amministrazione in carica in accordo con la maggioranza. Invito dunque a dare meno spazio alle polemiche e a lavorare nell’interesse della città per trovare la migliore soluzione possibile”, conclude Greco.