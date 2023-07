Tra i vari interventi svolti oggi 15 luglio dai Vigili del Fuoco di Avellino Ve ne segnaliamo uno per la sua curiosità, infatti nel primo pomeriggio una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta in una abitazione di via Starze a Summonte per il salvataggio di un piccolo Gufo rimasto impigliato nella canna fumaria di un’abitazione del posto.

Il piccolo rapace notturno è stato recuperato ed affidato alle cure dei sanitari veterinari.