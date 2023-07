Ritorna Cerreto Summer Fesct

Un’estate ancora tutta da vivere è l’estate targata “Pro Loco Cominium” a Cerreto Sannita. Al centro del ricco programma di manifestazioni della città titernina ci sono proprio gli eventi targati Pro Loco. Eventi divenuti ormai un appuntamento fisso dell’estate cerretese e nuove proposte.

Il ricco programma stilato dall’Associazione ha già mandato in scena un pomeriggio di giochi, bolle di sapone, spettacoli di giocoleria e magia per i più piccoli. Il programma per il mese di luglio proseguirà con l’atteso ritorno del Cerreto Summer Fesct. L’evento, organizzato con la preziosissima collaborazione del Comitato Festa Santa Croce, quest’anno andrà in scena in un’eccezionale edizione folk, completamente dedicata alla musica popolare.

Una notte intera di canti e balli della tradizione locale e non solo. Si alterneranno sul palco della scenografica piazza San Martino i Trementisti e gli Evoè con la loro musica etnica di tradizione locale e i Trillanti con i loro stornelli e canti della Ciociaria. Tradizioni e territori a confronto che si misceleranno in uno spettacolo unico.

Gli appuntamenti non terminano qui però, la Pro Loco vi aspetta ancora nei mesi di agosto e settembre con la replica di due eventi che la scorsa estate hanno riscosso grande successo: “E quindi uscimmo a riveder le stelle … “e “Una Notte al Museo”. Il primo in programma per la serata del 12 agosto, prevederà una serata di Osservazione astronomica in uno dei siti storici più affascinanti di tutta Cerreto Sannita: il parco Archeologico dell’Antica Cerreto.

Il gruppo Astrofili Beneventani curerà la parte tecnica e di divulgazione scientifica per permettere a tutti i partecipanti di apprezzare le bellezze del cielo. Il secondo prevederà l’apertura serale, straordinaria, del Museo della Ceramica Cerretese con un’apericena culturale nel chiostro di Palazzo S. Antonio a cura dal laboratorio Dolcemente di ICare.

Per maggiori informazioni su orari, prenotazioni e luoghi degli eventi visitate le pagine social della Pro Loco Cominium Cerreto Sannita sui canali Instagram (@prolococominium) o Facebook (@prolococerretosannita).