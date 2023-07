Ariano Irpino, le toccanti parole di una donna ricoverata al Frangipane

“Dopo un lungo calvario mi ritrovo ospite anche della struttura ospedaliera Sant’Ottone Frangipane, noto nel periodo Covid come ospedale “disastro” ma anche famoso per il continuo avvicendarsi di medici che arrivano e vanno via subito.

Quelli trovati nel reparto di ostetricia e ginecologia – scrive la signora, che vuole rimanere anonima – dove sono andata spontaneamente per la fiducia e la professionalità impeccabile del mio ginecologo, sono esemplari unici in umanità, gentilezza e garbo.

Un team unico, impeccabile, capitanato da un gentiluomo, il doc Domenico Stanco che circondato da infermiere e OSS della vecchia leva e di ragazze bellissime fra ostetriche, infermiere ed OSS contribuiscono a rendere il reparto accogliente, armonioso e soprattutto familiare in questo periodo in cui il Covid non esiste più, ma le regole si e noi che purtroppo siamo state sottoposte ad interventi abbiamo potuto contare non sull’aiuto e l’amore dei nostri familiari ma di queste figure, presenti impeccabili e disponibili che non necessitano del suono del campanello per arrivare. Erano lì in ogni istante del giorno e della notte”