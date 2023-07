Un fine settimana all’insegna di attività culturali e sociali

Nell’ultimo fine settimana, Cusano Mutri, è stato il palcoscenico di due eventi: Sabato sera si è svolto lo spettacolo teatrale “Incontro con il Medioevo: è tutta una commedia” e Domenica sera si è svolta la festa conclusiva del Grest parrocchiale.

Sabato sera, alle ore 21.00, la popolazione cusanese si è riunita in Piazza Orticelli per la visione della commedia. Dopo anni di fermo a causa del covid, la compagnia teatrale “Gli Instabili” è tornata in scena con una rivisitazione della famosa “Divina commedia” di Dante Alighieri. La commedia comprendeva le 3 cantiche tradizionali nelle quali sono stati inseriti personaggi storici, rilevanti per il paese di Cusano Mutri e temi sociali importanti e delicati. Nonostante la “Divina Commedia” fosse stata scritta intorno al 1300, i temi sembrano sempre così attuali e i personaggi storici cusanesi, inseriti nella nuova stesura, ci hanno ricordato delle cose che spesso dimentichiamo. Lo spettacolo è durato circa 3 ore, in un unico atto e il pubblico si è mostrato molto attento. Ci auguriamo di vedere più frequentemente manifestazioni del genere e speriamo che, osservando e ascoltando, vi sia stato strappato un sorriso e vi abbia lasciato una piccola riflessione.

Domenica sera, presso Piazza Carmine Velardo, si sono riuniti tutti i partecipanti del grest parrocchiale per festeggiare la conclusione delle attività con la speranza di poterlo ripetere al più presto. Alle ore 20.00 è stata celebrata la Santa Messa, organizzata dai ragazzi che si sono presentati in piazza poco prima. Il grest “Tu x Tutti”, durato due settimane (dal 10 al 21 Luglio), comprendeva varie attività a sfondo culturale e ricreativo, ma soprattutto attività finalizzate al divertimento. La festa è stata un motivo per raccogliersi tutti insieme con un unico fine: rinnovare le premesse del grest. Il fine settimana è riuscito ad impegnare il nostro tempo nel migliore dei modi, facendoci divertire e riflettere allo stesso tempo, ma sempre con lo stesso presupposto, quello di stare insieme.