Telese Terme: furto carburante in un cantiere edile di alta velocità

Nella nottata, in Telese Terme (BN), località Vallo Rotondo, i Carabinieri delle Stazioni di Telese Terme e Amorosi, nel corso di specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei furti e danneggiamenti ai danni dei cantieri in corso sulla linea ferroviaria alta capacità tratta Napoli-Bari, già oggetto di recenti furti, notavano nei pressi del citato cantiere qualcosa di anomalo.

Insospettiti, allertavano l’altra pattuglia presente in zona e si avvicinavano per ispezionare l’area interessata, notando che 10 taniche di carburante da 30 litri cadauna erano già state riempite, occultate dietro un mezzo cingolato e pronte per essere asportate. Evidentemente gli ignoti malfattori, scorgendo i Carabinieri avvicinarsi, si sono dileguati a piedi nelle campagne circostanti lasciando a terra un tubo di gomma intriso di carburante utilizzato per il prelievo.

Le ricerche immediate dei fuggitivi mediante il dispositivo previsto in queste circostanze non ha sortito l’effetto sperato.

Al termine degli accertamenti di rito la refurtiva è stata restituita nell’immediatezza al responsabile del cantiere chiamato sul posto.

Continua incessante il servizio di controllo del territorio ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, anche in orario notturno, finalizzato prevalentemente alla prevenzione dei furti ai cantieri, agli esercizi commerciali e in abitazione.