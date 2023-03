Noi Irpinia: documento stato di attuazione dei PUC

Ad oggi in Irpinia, sono solo 17 Comuni virtuosi che hanno compiuto l’iter necessario a rispettare il termine del 30 giugno. Di questi, solo 14 hanno già approvato il preliminare di piano, mentre circa 80 hanno ancora in itinere la redazione del loro strumenti di programmazione.

Addirittura, in circa 30 Comuni irpini sono ancora in vigore i Piani di Fabbricazione degli anni ’70, dichiarati fuorilegge già dopo il sisma del 1980.

Un tale assurdo dimostra quanto sia latitante nelle nostre comunità la volontà di regolare lo sviluppo dei nostri luoghi di vita, quanto sia sentito un utile superfluo, se non una fastidiosa burocrazia ma più certamente una pericolosa messa in discussione degli interessi privati e, quindi, degli equilibri per il consenso, la redazione dello strumento urbanistico generale di un Comune.

I numeri che abbiamo riportato disegnano uno scenario in cui sono evidenti la persistenza di lobby professionali e imprenditoriali incapaci di aprire le menti a modelli di business non speculativi, l’assenza di consapevolezza dei cittadini verso visioni più ampie del proprio interesse, quanto la banalità di tanta politica che crede di potersi limitare a non scontentare la pancia dei propri elettori, invece che garantire cultura della comunità e benessere oggettivo ai propri cittadini.

Antiche suggestioni e moderni compromessi ugualmente legati a preistoriche ipotesi di sviluppo che hanno già totalmente dimostrato il loro potenziale fallimentare ma ancora non permettono di considerare il P.U.C. una opportunità a cui affidare il compito di orientare e disciplinare virtuosamente la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dei territori, che rende capaci di anticipare i processi socioeconomici e conferisce strumenti, a chi si candida a governarli.

Ancora non bastano le migliaia di cittadini che decidono di emigrare dalla nostra provincia, le croniche crisi occupazionali ed economiche, i livelli sempre più bassi della qualità della vita, i danni ed i morti che ciclicamente dobbiamo subire per l’uso scellerato che si è fatto e si fa del territorio negli ultimi 60/70 anni, a condannare senza appello l’abitudine a governare attraverso l’ignavia.

PER TUTTO QUESTO,

considerando l’enorme numero di amministratori che, in provincia, si dichiarano del Partito Democratico,

la presenza diffusa dei Circoli territoriali del Partito Democratico

il Comitato “Parte da Noi – Irpinia”, ritiene eticamente doveroso e politicamente necessario, che la Segreteria Provinciale, chiamando all’appello i propri riferimenti istituzionali e coinvolgendo i Circoli Territoriali, in tempi rapidissimi:

conduca un monitoraggio trasparente dello stato di fatto,

pubblichi i dati relativi ed individui per ogni Circolo territoriale un referente tecnico,

istituisca in Segreteria una struttura di supporto politico e culturale sui temi urbanistici e di gestione del territorio,

esiga, ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto del Partito Democratico, che i Circoli territoriali si facciano centro di supporto e di stimolo nei percorsi partecipati di redazione dei PUC nelle singole comunità per il rispetto definitivo e costruttivo delle scadenze previste.

La redazione di uno strumento urbanistico non è cosa facile, a meno che non lo si intenda come un utile superfluo da soddisfare con sterili (quindi dannosi) atti burocratici. Il Partito Democratico, per tutto quanto esprime nel suo “Manifesto dei valori”, ha il dovere di garantire, anche in Irpinia, che il poco tempo rimasto sia utilizzato con profitto e soprattutto con metodo.

La maturazione del dibattito urbanistico contemporaneo ci impone di riflettere ed agire e non più di annunciare e nascondere, su temi fondamentali per la vivibilità dei nostre comunità

Continua sul sito https://irpiniapartedanoi.wordpress.com/2023/03/26/la-politica-in-un-piano/