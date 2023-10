Unifortunato, V edizione del Laboratorio interdisciplinare Shoah

Martedì 31 ottobre 2023 alle ore 15.30, si terrà l’incontro inaugurale della V edizione del Laboratorio interdisciplinare Shoah: memoria, didattica e diritti promosso dall’ Unifortunato e diretto dal Prof. Paolo Palumbo, Associato di Diritto ecclesiastico e canonico.

L’intero ciclo ha il patrocinio morale dell’Unione dei Giovani Ebrei d’Italia. Gli appuntamenti del Laboratorio, gratuiti ed aperti a tutti, si tengono a cadenza mensile e anche quest’anno vedranno la presenza di illustri ospiti, tra i quali il Prof. Massimo Cacciari. l’on. Emanuele Fiani, vari docenti universitari e il sopravvissuto Sami Modiano.

“Il Laboratorio accademico dell’Università “Giustino Fortunato” – afferma il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Acocella – riscuote grande interesse ed attenzione specialmente da parte dei giovani studenti ed intende approfondire e consolidare il valore civile, morale, sociale, giuridico che il sacrificio di milioni di ebrei e la barbara responsabilità nazista hanno significato perché l’umanità riconquistasse la certezza del senso del diritto e della giustizia come criterio di vita per popoli e persone”.

Il Laboratorio interdisciplinare sulla Shoah – ha spiegato il Prof. Paolo Palumbo – è aperto a tutti, in quanto l’Ateneo ritiene particolarmente importanti i contenuti affrontati e trattati. Obiettivo del laboratorio è far acquisire strumenti interpretativi e capacità critica per una maggiore comprensione della Shoah, per studiare e approfondire la storia dell’Olocausto – che resta, come scrive Primo Levi, una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria – ed utile per comprendere quanto abbiamo ancora da imparare per il nostro oggi, cogliendo i segnali di allarme che ancora mettono a rischio la vita civile e democratica. Quest’anno nelle attività del Laboratorio è previsto anche un Cineforum tematico e la visita al Museo della Shoah di Firenze ”.

In questi anni sono stati ospiti del Laboratorio organizzato dall’UniFortunato: Liliana Segre, Andra e Tatiana Bucci, Sami Modiano, Gilberto Salmoni, Marcello Pezzetti, Anna Piperno, Maria Patrizia Violi, Anna Foa, Lia Levi e tanti altri studiosi ed esperti.