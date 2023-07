Valle dell’Ufita in moto: 3° Raduno in strada

Tutto pronto per il 3° Raduno in moto lungo la suggestiva Valle dell’Ufita, organizzato dall’ L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) “Valle dell’Ufita in moto”.

L’evento di terrà domenica 2 Luglio a 2023, con ritrovo in Piazza degli Eroi a Melito Irpino alle ore 09:00, dove sin dal mattino ci sarà la presenza di radio CRT per poi seguirci anche sull’altopiano del Laceno. Sono previste le iscrizioni e i ticket pranzo. La partenza per Laceno è prevista alle 11:00 in punto, con arrivo intorno alle 12:00.

Faremo tutte strade interne Frigento, Sturno, Sant’Angelo dei Lombardi, Ofantina, Bagnoli Irpino, Laceno, dove ci saranno stand gastronomici ricchi di eccellenti prodotti culinari.