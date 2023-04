Venticano, “Beer Pairing” domani alla Fiera Campionaria

Continua con successo la 44esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano che si è aperta sabato scorso e proseguirà fino al 26 aprile presso il Quartiere Fieristico.

Dopo il boom di visitatori, oggi è stata un’altra giornata importante per la fiera campionaria con un altro appuntamento dedicato ai convegni. Nella sala congressi, si è discusso dei “Controlli sugli strumenti di misura in servizio Cpn funzione di misura legale ai sensi del Dm 93/2017 tra passato e presente. Massimi esperti si sono confrontati sul tema per mettere in atto le prospettive per il futuro”.

Domani, alle 17, sarà la volta del masterclass “Beer Pairing” a cura del birrificio Parthenya.

Mentre nell’ultimo giorno di fiera, mercoledì 26 aprile, a partire dalle ore 9.00, la Polizia Locale parlerà delle ultime novità operative.

L’expo sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00; domenica e martedì 25 aprile orario continuato.

Gli espositori, oltre 150 in arrivo da tutto il centro sud, sono già tutti pronti con le attrezzature, macchine e tanto altro del settore dell’agricoltura, agroalimentare, del wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredo per esterni.