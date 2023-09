Venticano, “Picasso 4tune” work in progress

La Mostra d’Arte “Picasso 4Tune” continua a registrare riscontri positivi e si amplia con l’intervento di nuovi artisti.Ad affiancare la sezione espositiva dei sette artisti iniziali, la Mostra ha registrato delle novità “in corso d’opera”.Oltre agli Artisti Gaetano Maffeo, Giuliana Palumbo, Nicola Russo Neotto, Gianpiero Mustone, Gianni Spagnuolo, Sabino Matta e al Maestro Franco Carrarelli, la piccola Mostra si è ampliata con una sezione fuori tema dedicata al Prof. Giovanni De Angelis di Venticano, intervenuto con una sezione dedicata ad alcune sculture in argilla bianca, appartenenti a una esclusiva collezione privata.

Ad affiancarlo la figlia, l’Artista Laura De Angelis, intervenuta con una particolarissima collezione di lavori a pirografo su legno. Laura utilizza un pirografo con varie punte, che arriva circa a 800 gradi. Nel frattempo l’Artista si sta dedicando non solo a lavori di incisione su legno vivo, ma anche ad opere di disegno alla base dell’arte del tatuaggio e delle motociclette, sua vera passione, con creazioni personalizzate.

Non sono mancati momenti di creazione in estemporanea, come quella del maestro Prof. Franco Carrarelli che, nel pomeriggio di giovedì 7 settembre, in seno alla Mostra si è soffermato nella realizzazione in estemporanea di disegno a pirografo su fogli di sughero. Uno scorcio irpino del borgo di Zungoli e uno scorcio marino di Amalfi sono stati i soggetti delle creazioni realizzate al momento. Senza disegni preparatori o modelli di riferimento, il Maestro ha eseguito a disegno libero con pirografo l’opera che si è concretizzata in pochi minuti con la maestria della padronanza e l’esperienza artistica.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 settembre, l’Artista di Pietradefusi Elena Sonia Rubino nel corso dell’Esposizione, ha realizzato due opere a olio su tela con spatola in estemporanea. La Mostra ha già accolto con piacere due tele della pittrice Rubino che formano una sezione fuori tema, con l’esposizione di “Still Life with Fruit”, olio su tela a spatola del 2023, e di “Vele sospinte dal Vento”, olio su tela a spatola del 2022. Nata a Torino nel 1968, la Rubino compie i primi studi di pittura presso l’Atelier del Maestro Mario Ferrante dopo essersi diplomata stilista/figurista all’ Accademia della Moda di Napoli. All’Atelier del Maestro Ferrante si immerge nel disegno dal vero, impara ad usare i colori ad olio, apprende le tecniche ad impasto e velatura, sperimenta la leggerezza degli acquerelli e la forza che imprimono il carboncino e la sanguigna.

Seppure emerge una formazione classica di base, gli studi e le ricerche formali e tonali degli ultimi anni la conducono verso uno stile più libero dai canoni estetici convenzionali, orientato alla ricerca di un linguaggio figurativo eclettico, espressione della propria esperienza umana ed artistica.

I suoi dipinti, eseguiti perlopiù ad olio con tecnica a spatola appaiono materici, mostrano un’attenzione particolare verso il colore che ricopre un ruolo fondamentale nella progettazione e nella realizzazione dell’opera.L’appuntamento è per domani 10 settembre alle ore 12 con tutti gli Artisti che hanno esposto alla Mostra “Picasso 4Tune” che chiude i battenti con il Finissage organizzato per ringraziare e salutare tutti! L’appuntamento, si spera, è per il prossimo anno.