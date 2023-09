Avellino – Venerdì 15 settembre doppio appuntamento al Museo Irpino. Entrambe le strutture del Museo saranno liete di ospitare due eventi speciali. Si inizia al Palazzo della Cultura- Sezione Archeologica alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Nico Iannaccone, “Fattore C: l’impatto visivo del post covid’, in cui l’artista cattura l’essenza del cambiamento post Covid, abbracciando l’interazione tra realtà e intelligenza artificiale. Tutte le immagini narrano storie di resilienza e adattamento, rivelando il ruolo fondamentale della tecnologia nella nostra vita quotidiana. La mostra rientra nella rassegna

fotografica OttoperOtto. Otto fotografi otto racconti coordinata da Antonio Bergamino.

Si prosegue alle 19.30 al Complesso Monumentale Carcere Borbonico con il concerto “Fiori melodici”, un eccellente duo di flauti costituito dai musicisti liguri Matteo Cagno e Davide Calcagno i quali eseguiranno alcuni dei più noti brani musicali del repertorio operistico in ricordo del dott. Gerardo Piccolo. Il concerto rientra ne “I luoghi della musica”, XXXI Festival Internazionale di Musica da Camera a cura dell’Associazione Accademia Internazionale di Musica “Arturo Toscanini” e con la direzione artistica del M° Antonella De Vinco.

Corso Europa 251, 83100 Avellino tel. +39 0825 790733 / 790734 / 790539 info@museoirpino.it – www.museoirpino.it

In occasione del concerto il Complesso Monumentale Carcere Borbonico resterà aperto al pubblico fino alle 21.30 con la possibilità di visitare le sezioni permanenti del Museo e la mostra “ ” di Cristina Nasti e Alfredo Rapetti Mogol, a cura di Angelo Crespi e in collaborazione con la Galleria Ferrero Arte contemporanea di Ivrea.

L’ingresso è libero e gratuito.