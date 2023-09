Venticano, la Mostra “Picasso 4Tune” è un successo

Grande apprezzamento per la Mostra d’Arte “Picasso 4Tune” che si è aperta a Venticano lo scorso 1° settembre e che continua ad accogliere riscontri positivi.

Molto apprezzata la novità del QR-Code che riproduce una melodia, un brano musicale abbinato a ciascuna opera. Una Mostra interattiva, che ha coinvolto un pubblico trasversale, e per lo più i giovani, incuriositi e affascinati dal contesto artistico.

La Mostra si è ampliata e implementata di nuovi lavori e creazioni in corso d’opera, in un work in progress evolutivo. Infatti ai sei artisti iniziali, ovvero Gaetano Maffeo, Gianni Spagnuolo, Sabino Matta, Giuliana Palumbo, Nicola Russo Neotto, Gianpiero Mustone, che formano la rosa di artisti della sezione” Mostra Picasso 4Tune”, oltre al Prof. Maestro Franco Carrarelli l’Irpino, nella sezione fuori tema si sono aggiunti anche le sculture in argilla bianca del maestro Giovanni De Angelis, le creazioni di dell’Artista Laura De Angelis e le tele della Pittrice Artista Elena Sonia Rubino che venerdì 8 settembre a partire dalle 17 eseguirà in estemporanea alcuni lavori ad olio su tela en plein air. L’Artista Elena Sonia Rubino oltre all’estemporanea di venerdì 8 settembre, è presente nella sezione fuori tema con due pregiatissime tele: “Still Life with Fruits” del 2023 e “Vele sospinte dal vento” del 2022, entrambe olio su tela a spatola, tecnica privilegiata dall’Artista.

Gran finale previsto per la chiusura della Mostra che vede il Finissage organizzato dall’Associazione Limes APS e dalla Curatrice, Elisabetta de Feo, che si terrà Domenica 10 Settembre dalle ore 10 alle ore 14. Sono tutti invitati a partecipare.

Saranno presenti alla chiusura tutti gli Artisti che sono intervenuti.

“Una grande emozione aver portato artisti di tale alto profilo in una piccola Esposizione che ha visto un impegnativo lavoro di sinergie e collaborazioni fattiva”- Così dichiara la Curatrice della Mostra Elisabetta de Feo – “Intendo ringraziare ogni singolo Artista intervenuto che con la propria opera ha dato lustro e spessore alla Mostra. L’aver implementato, poi, la rosa di artisti in un work in progress è stata una novità assoluta! Ringrazio il Presidente Adriana Nardone per l’impegno organizzativo e l’Associazione Limes APS di Venticano. Ringrazio lo staff impeccabile della MEF Communication di Venticano. Gli sponsor Regione Campania, la Società PA Global Service srl di Venticano e ovviamente il Comune di Venticano, il Sindaco dr. Luigi De Nisco, il Vicesindaco la Dott.ssa Maria Iride Ianniciello e l’Amministrazione Tutta. Una piccola Mostra interattiva ed esperienziale che ha saputo regalare molte emozioni e soddisfazioni. Sono grata a tutti coloro che hanno collaborato affinché ciò sia stato possibile”.

Grande soddisfazione anche per il Presidente Adriana Nardone della Limes APS di Venticano che non nasconde la propria emozione e gratitudine per il lavoro svolto: “Ritengo che per la Limes sia non solo un grande traguardo ma un’occasione di crescita che avrà sicuramente seguito. Grazie a Tutti! Torneremo sicuramente con il seguito di questo come di altri eventi, perché fare cultura è la nostra mission”.