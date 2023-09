Benevento, chiuso locale per un mese: somministrava alcolici ai minori.

A seguito di diversi controlli tenutisi nella notte dell’appena trascorso fine settimana, si viene a conoscenza della chiusura di un locale presente nel centro storico della città di Benevento, Piazza Piano di Corte. La chiusura è di giorni 30, ai sensi dell’Art. 100, con firma del Questore di Benevento.

Il reato recriminato riguarda la vendita di bevande alcoliche