Venticano, si è chiusa con grande successo la 44esima Fiera Campionaria

Si è chiusa con grande successo la 44 edizione della Fiera campionaria di Venticano che si è tenuta dal 22 al 26 aprile nel salone fieristico del comune irpino.

Circa 200 gli stand dedicati al mondo dell’agricoltura, dell’agroalimentare, del wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredo per esterni con espositori in arrivo da tutto il Centro Sud.

Molto apprezzato anche il Megusta, il padiglione dell’agroalimentare, con prodotti della terra, a Km0.

Migliaia le persone hanno visitato la Fiera, che si riconferma leader in Irpinia ma anche nel Sannio visto che in molti sono arrivati dalla provincia di Benevento e persino dalla Puglia.

La manifestazione è stata organizzata come sempre dalla Pro Loco di Venticano, il cui consiglio di amministrazione, dopo le elezioni, ha unito sia volti nuovi che storici soci (Daniel Panella, Veronica dello Russo, Giovanni De Nunzio, Andrea Ziccardi, Carmine Iarrobino, Giovanni Nardone, Michele De Nisco, Giorgio Polito).

“Siamo soddisfatti perché i numeri dei visitatori sono andati oltre ogni nostra aspettativa, la Fiera si riconferma leader nel settore commerciale, ma anche come occasione di incontro e di scambio per la comunità del territorio e non solo”: così la presidente Emanuela Ciarcia. “Il super lavoro della Pro Loco ci ha ripagato e ci ha regalato grandi soddisfazioni per questa edizione. Un passo importante per mettere in piedi progetti nuovi per il prossimo anno”.

Tanti i momenti da ricordare di questa 44 esima edizione: dai convegni alle degustazioni, passando per gli incontri con le altre Pro Loco irpine che non hanno fatto mancare la loro presenza ed il loro apporto.

La Fiera di Venticano dunque torna il prossimo anno con ancora tante novità e con la voglia di migliorarsi e crescere sempre di più.