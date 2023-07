Villanova del Battista, schiuma party e gonfiabili per bambini.

Tra i numerosi eventi serali dedicati ai giovani, non bisogna dimenticare mai uno spazio per far divertire anche i bambini. Il 29 Luglio 2023, a Villanova Del Battista, la Pro Loco Virtus e il comitato festa della parrocchia S.Maria Assunta con il patrocinio del Comune di Villanova del Battista, hanno organizzato per sabato, dalle ore 16:30 alle 19:30,un pomeriggio di svago e di divertimento per i piccoli di Villanova e dei paesi vicini. In programma schiuma party, gonfiabili e calcio saponato.