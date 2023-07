Via alle Olimpiadi dei Forum 2023

Apertamente ispirate alla millenaria tradizione ellenica, le Olimpiadi dei Forum, manifestazione sportiva genuinamente beneventana, riuniscono annualmente centinaia di ragazzi dei Forum dei Giovani. Il direttivo eletto a Cusano Mutri da poco più di un anno, dopo aver vinto insieme ai suoi atleti l’edizione del 2022 svoltasi nei paesi di Ponte e Torrecuso, è riuscito a regalare alle Olimpiadi 2023 un’ambientazione sicuramente suggestiva. Infatti, a seguito della presentazione di un progetto accattivante e curato nei minimi dettagli, il borgo matesino è riuscito a sbaragliare i contendenti guadagnando così la possibilità di ospitare i ragazzi che si sfideranno, a partire dal 28 luglio, nelle gare sportive. Specchio della nota di unicità che Cusano può offrire a questa manifestazione è proprio il logo che la rappresenta il quale risulta innanzitutto, come è giusto, caratterizzato dagli elementi cardine della torcia e dell’atleta. Quest’ultimo appare rivisitato sotto la veste cromatica: è stato appositamente colorato di blu così da simboleggiare l’acqua che sicuramente, considerati i numerosi rivi e torrenti che fluiscono in tale idilliaco scenario, sarà protagonista assoluta di questa edizione. Il terzo elemento che concorre alla composizione del logo è quello di una foglia che rappresenta la natura rigogliosa che abbarbica Cusano. In ultimo, i tre costituenti si chiudono a forma di scudo a ritrarre la catena montuosa che circonda il piccolo centro sannita. È proprio nell’abbraccio di tali monti che, il 27 luglio, si è svolta la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi dei Forum 2023. Come in ogni apertura che si rispetti, l’accensione del braciere è stata preceduta da musica e coreografie artistiche che per l’occasione sono state coordinate dalla scuola di danza “Tesolina Dance S”: la manifestazione è stata animata da coinvolgenti balli di varia tipologia oltre che da un suggestivo spettacolo di danza aerea all’aperto. A seguire gli interventi di personalità rilevanti quali i delegati del presidente Usacli di Benevento Alessandro Pepe e Daniele Belmonte (il De Coubertin delle Olimpiadi dei Forum in quanto loro ideatore). Il paese ospitante è stato rappresentato dal consigliere alle politiche giovanili Antonio Iadarola, entusiasta per lo spirito di iniziativa, e, ovviamente, dal presidente del Forum di Cusano Mutri Floriano Iassogna che ha rivolto ai presenti i suoi ringraziamenti ribadendo l’impegno profuso per l’organizzazione e facendo trasparire l’eccitazione avvertita per questo evento da tutti i giovani del territorio cusanese. Si è giunti poi al momento culminante della cerimonia: l’accensione della fiamma olimpica. Essa è stata trasferita al braciere dal presidente del forum locale per mezzo della torcia che, in un suggestivo passaggio di consegne, gli è stata consegnatadai rappresentanti del forum di Torrecuso. In tal modo, le olimpiadi hanno ufficialmente avuto inizio richiamando un coinvolgimento generale che è stato di certo corroborato dalle attrattive che hanno caratterizzato il resto della serata: piazza Carmine Velardo è stata teatro del percorso del gusto Custodiamoci 3.0 che ha visto partecipi genuine aziende del territorio; inoltre, tutti i presenti sono stati allietati dalla danza della quadriglia: ballo tradizionale del passato che ha permesso di diffondere e far conoscere la cultura locale.

Senza dubbio si tratta di una manifestazione come poche che, ricalcando la tradizione olimpica, si pone l’obiettivo di rilanciare i valori dell’amicizia, della collaborazione, del gioco di squadra e della sana competizione attraverso la sacra pratica dello sport. I ragazzi di Cusano sono avvezzi a tali principi da generazioni; si comprende così il fervore palpabile che ha contraddistinto la comunità giovanile nei giorni di preparazione ai giochi e lo straordinario spirito partecipativo che li caratterizzerà nei giorni dal 28 al 30 luglio.