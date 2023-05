Volley, match point Serie C per il Molinara. Barricelli: “Siamo pronti”

Con la vittoria per tre set a uno (25-23/25-18/17-25/25-12) ottenuta in Gara 1 sul difficile campo del Vitolo Volley di Nocera Inferiore, il Molinara di Mister Rescignano si è guadagnato la possibilità di giocarsi il primo match point promozione in casa, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport Luca Santoro.

Una vittoria con qualunque risultato consentirebbe alla squadra del Presidente Raucci di ottenere la promozione in quello che è il massimo campionato regionale, la Serie C.

In vista del match di sabato, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Lorenzo Barricelli, palleggiatore del Molinara.

“Ciao Lorenzo, sabato si avvicina: come vi state allenando e che aria si respira all’interno dello spogliatoio?”

-Stiamo lavorando tutti molto duramente, con una buona dose di sacrificio. Stiamo analizzando attentamente gli errori della gara di andata per non commetterli nuovamente. L’aria nello spogliatoio è quella di sempre: serena, tranquilla. Siamo un gruppo davvero unito che segue alla lettera il mister, che è sicuramente l’artefice principale di questa cavalcata che stiamo facendo.

“Era questo l’obiettivo iniziale? Lottare per la promozione?”

-Assolutamente no. Siamo partiti per fare un campionato tranquillo, senza troppe pretese. L’inizio infatti è stato difficile tra alti e bassi e qualche sconfitta di troppo. Poi però è scattato qualcosa: abbiamo iniziato a vincere, acquisendo partita dopo partita sempre più consapevolezza e alla fine eccoci qua: quindici vittorie consecutive.

“Tu che sei nato e cresciuto pallavolisticamente a Molinara, che cosa significherebbe per te portare il tuo paese in Serie C?”

-Io ho sempre giocato qua, nel mio paese, da quando ero bambino. Quando per cause di forza maggiore la pallavolo a Molinara si è fermata, ho dovuto prendere altre strade che mi hanno portato a giocare fuori per qualche anno. Nonostante questo, appena ho saputo che si sarebbe formata di nuovo una squadra a Molinara, non ci ho pensato due volte a tornare. Non c’è niente di più che bello che giocare per il proprio paese, per i propri tifosi. In questa situazione, poi, è tutto ancora più emozionante.

“C’è qualcuno che vuoi ringraziare per questa annata?”

-Ovviamente. Voglio ringraziare la mia squadra, perché abbiamo creato un gruppo unito dentro e fuori dal campo; il mister, per tutto quello che ci ha dato e che ci sta dando, sia a livello tecnico che umano; il Presidente Raucci e la dirigenza che hanno creduto in noi e hanno permesso tutto questo. Ultimi, ma non per importanza, i tifosi: ogni partita ci danno un sostegno pazzesco, sono incredibili. Il merito è anche loro. Sono sicuro che anche sabato saranno al nostro fianco fino all’ultimo pallone giocabile.

“Ciao Lorenzo, grazie per la chiacchierata e in bocca al lupo per sabato.”

-Grazie a voi e crepi il lupo, forza Molinara!

Appuntamento a Sabato 13 Maggio, ore 19, al Palazzetto Santoro di Molinara.

Disponibile anche la diretta streaming su Facebook, sulla pagina Molinara Volley.