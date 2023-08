Volturara Irpina, paura e terrore per i residenti del posto.

Un’ infinità di furti ha gettato nella paura e nell’insicurezza i residenti di Volturara Irpina. Il gruppo di minoranza consiliare “Insieme per Volturara” ha optato per un piano di sicurezza mirato per contrastare l’insieme di furti che in queste settimane hanno accompagnato i cittadini.

Per ora possiamo essere solo in costante contatto con le Forze dell’ordine, con il maresciallo e la stazione dei Carabinieri, con i quali c’è piena collaborazione. In questo particolare periodo è necessario una piena e reciproca collaborazione sia tra persone che abitano nelle vicinanze sia con le forze dell’ordine.