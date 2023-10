11ª Edizione dell’Autunno Chitarristico al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento

Dal 17 al 20 ottobre prossimi si svolgerà a Benevento l’undicesima Edizione dell’Autunno Chitarristico, organizzato dal Conservatorio Nicola Sala di Benevento.

La manifestazione, ideata e coordinata artisticamente dal M° Piero Viti, concertista di fama internazionale e docente titolare di chitarra nell’Istituto di Alta Formazione Musicale sannita, presenta anche quest’anno un ricco cartellone di eventi, ospitati come di consueto nella suggestiva sede del complesso di San Vittorino. Si succederanno, secondo una collaudata formula, master class, conferenze, concerti, spazi giovani, che vedranno protagonisti alcuni dei maggiori esponenti internazionali della chitarra accanto a giovani talenti

Grande la soddisfazione espressa dal presidente del “Nicola Sala”, Caterina Meglio, e dal direttore Giosuè Grassia che in una nota affermano: “L’Autunno Chitarristico, giunto quest’anno al notevole traguardo di 11 edizioni, rappresenta per il nostro Conservatorio un’importante occasione di valorizzazione della didattica e della ricerca specifica in campo musicale, nonché di apertura al territorio, con la promozione di eventi di vero e proprio riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma, in maniera più ampia, dedicati a tutti gli appassionati della musica”.